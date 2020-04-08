大健：買ETF收息有助分散風險

曾幾何時的穩健收息之選居然「彈弓手」撤回派息，看來監管機構也奈佢唔何。而管治水平不太好的上市公司可能會有樣學樣，用「派息」來引投資者入局。另一方面，筆者不太擔心股市失去收息之選，因為想投資股票收息，向來有更好的選擇。

大家都明白唔好將所有雞蛋放在同一個籃的道理，若果能適當地分散投資，單一股票改變派息政策對你整個收息計劃的影響自然減低。這個觀點我已對不少人提及過，只是想不到有機會碰上這麼活生生的例子。

一般人去管理一個分散的投資組合或許要求甚高，但可考慮簡單買ETF。遠的例子不講，在香港上市的ETF之中也有一些專門投資高息股票的ETF，個別年息率有近5厘。即使那隻追蹤恒指、人人都識的ETF，過去一年息率都有近4厘。

不過，ETF也有很多種，不要盲目以為收息就是低風險。自己幾年前買了一隻在美國上市的ETF，以每月派高股息作賣點，計落每年派息有20厘。不過，這隻ETF有槓桿成分，早前冧市時由16元左右跌至最低得8毫子，而且原來這隻ETF在價值太低時會觸發收回。持有幾年，計埋收過的利息，還要輸六成。

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