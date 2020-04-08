南岸復牌　股價曾瀉18%

公司周一晚的公告披露，4月1日被銀行再要求償還4.7億元，而由於公司沒有償還，銀行加速要求其償還與貸款協議有關之所有額外本金及利息，金額約為24.81億元，兩筆欠款合共約為29.51億元。不論是借取款項的南岸子公司，抑或作為擔保人的南岸本身，皆無法在當時償還該筆金額。

南岸在公告中表示，已向銀行申請「暫停」，尋求銀行保證在新冠肺炎大流行對澳門及整體市場所產生的嚴重負面影響下，銀行不會採取即時行動，以強制行使其於南岸旗下澳門路環十三酒店之保證權或對南岸清盤。南岸望與銀行緊密合作，以達致公司有序地撤出於十三酒店的投資。

此外，就出售實益擁有十三酒店的附屬公司之五成權益，南岸在該公告中亦宣布，為了有更多時間達成該宗交易之先決條件，以及完成該交易，公司與各買家分別協定把最後完成日期再押後至6月14日。

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