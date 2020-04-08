馮宏遠：估值低殘商品股不妨小注出擊

憧憬歐洲疫情最壞時刻過去，歐美股市出現反彈，亦正如筆者上周所言，中港股市在首季季結後，跟隨資金回流新興市場趨勢而暫時回升。

踏入第2季，判斷投資者對股票資產的風險胃納，筆者認為主要有兩個指標，第一當然是疫情發展，3月環球大跌市，宏觀交易基金在高波幅下被迫沽貨只是導火線，疫情擴散令經濟活動停擺才是主宰基本面的關鍵，因此大市反彈時機，以至反彈為時多久，與歐美疫情發展息息相關。此刻投資者只是對疫情好轉抱有憧憬，但最重要的是，各地疫情能否如預期般在本季內出現回落，令下半年逐步恢復經濟活動變得可行，惟這方面牽涉大量數據分析，要下判斷並不容易。另一個可足以參考的指標，就是國際油價。

雖然油市短線波動甚受國際政治影響，但上月油價急跌的原因，表面上是沙特阿拉伯與俄羅斯的石油減價戰，但實際與經濟活動停擺令石油需求大減有關，有分析估計環球疫情令全球石油需求每日減少1,000萬桶，與油組及盟國計劃減產量相若，紐約期油每桶28至30美元的價格，大致上反映了這種供需均衡。假若油價有力企穩30美元以上並且再升，代表市場一定程度看好石油需求將逐漸恢復，股票等風險資產亦因而可重新看好，除上周提及必需消費品行業外，估值低殘的部分商品股亦可小注出擊。

短線大市雖有望向好，但筆者建議各位密切留意各地實體經濟活動，能否如上述一樣在年中回復正常化。大市出現估值反彈，股價欣欣向榮的背後，下一場風暴亦可能正在醞釀。博反彈做好的同時，亦應不忘保持風險意識。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士)

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