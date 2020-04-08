愛奇藝遭金融機構質疑財務數據 股價曾跌11%
2020年04月08日 00:23
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內地影視平台愛奇藝周二(7日)遭到金融研究機構Wolfpack Research質疑財務數據，同時沽空機構渾水表示其幫助了Wolfpack Research調查愛奇藝。
受消息影響，在美國上市的愛奇藝股價一度大跌11%。內地傳媒其後引述愛奇藝回應指，堅決否認關於周二第三方機構發表質疑愛奇藝的報告，並保留法律追訴權力。
愛奇藝股價現報16.44美元，跌1.8%。
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