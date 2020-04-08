海航控股7.5億融資券洽延期
2020年04月08日 00:24
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海航集團旗下上市公司海南航空控股(600221.SH)(簡稱海航控股)周二(7日)於上海清算所發公告，表示公司本月17日(下周五)到期、本金額7.5億元人民幣(下同)的超短期融資券「19海南航空SCP002」，受公司業務下滑影響，資金流動性緊張，本金和利息到期兌付壓力較大，存在不確定性。故將在本周五(10日)召開該融資券持有人會議，商討將有關融資券展期。
公告指出，受新冠肺炎疫情影響，海航控股本年2月份的載客人數按年下跌64.82%至509.28萬人，貨運及郵運量按年跌39.21%至5.12萬噸。期內收入客公里跌61.85%至96.9億元，收入噸公里跌59.76%至9.92億元；貨郵運收入噸公里跌42.38%至1.15億元。
據了解，該融資券在去年7月22日發行，期限為270天，票面息率4.35厘，主承銷商為上海浦東發展銀行。
根據內地《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具違約及風險處置指南》規定，若發行人存續的債務融資工具未來償付存在較大困難，可制訂重組方案，而重組方案須提交持有人會議表決，持有人表決同意後，始能簽訂變更協議。
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