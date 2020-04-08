海航控股7.5億融資券洽延期

公告指出，受新冠肺炎疫情影響，海航控股本年2月份的載客人數按年下跌64.82%至509.28萬人，貨運及郵運量按年跌39.21%至5.12萬噸。期內收入客公里跌61.85%至96.9億元，收入噸公里跌59.76%至9.92億元；貨郵運收入噸公里跌42.38%至1.15億元。

據了解，該融資券在去年7月22日發行，期限為270天，票面息率4.35厘，主承銷商為上海浦東發展銀行。

根據內地《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具違約及風險處置指南》規定，若發行人存續的債務融資工具未來償付存在較大困難，可制訂重組方案，而重組方案須提交持有人會議表決，持有人表決同意後，始能簽訂變更協議。

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