沈振盈：反彈浪持續　幅度勿小覻

港股連升四日，恒指已反覆重上24,000點之上。股市始終是一個「鐘擺」，特別是在消息市及天災市，投資者的情緒每每受到周遭環境及氣氛所牽引，很容易墮進「情緒的陷阱」。經驗豐富的投資者應當知道，當市場情緒完全傾側於極度之悲觀或樂觀之時，鐘擺效應就會隨時出現。

市場的情緖很多時是受走勢所牽動，持續的跌勢會令投資者睇法變得過分悲觀。同樣地，持續的升勢，亦可製造出極亢奮的樂觀情緒。這情況再加上媒體的渲染，評論員的跟紅頂白，就更加令非理性的情緒發酵到極點，而出現物極必反的結果。

3月中當恒指跌至22,000點水平之時，市場瀰漫着悲觀情緒。就算當時是受着疫情之影響，但跌幅卻已充分反映負面情況。而且，當時之跌，是涉及拆倉、斬倉及去槓桿等技術因素，幾可肯定是跌過龍。而衍生工具市場亦出現一面倒的淡倉為主，自然具備了「鐘擺」逆轉的條件。

各國央行全力放水救市，就算未能救經濟，也起着救股市的作用，姑勿論是短暫還是中長期。所以，不要小覷今次的反彈浪，反彈幅度可能會很大。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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