歐股收市做好　3大指數均升逾2%

歐洲股市周二(7日)收市做好，英國富時100指數收報5,704點，升122點或2.19%；法國CAC指數收報4,438點，升92點或2.12%；德國DAX指數收報10,356點，升281點或2.79%。

受英國首相約翰遜新冠肺炎病情惡化消息影響，英鎊兌美元日內低見1.2166，其後大致回到1.23水平，升約0.7%。

受累於新冠肺炎疫情，電影運營商Cineworld及服裝品牌Hugo Boss宣布取消派息，兩者股價分別收升47.69%及6.6%。

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