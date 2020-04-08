聯儲前主席伯南克：料美次季GDP至少萎縮30%

外媒報道，美國聯儲局前主席伯南克表示，相信美國第二季國內生產總值(GDP)將至少萎縮30%，預期不會出現「V形」的經濟復甦，而明年更讓人擔心的是通脹太低而非過高；並相信可能會出現新興市場危機和全球衰退。

伯南克指，聯儲局正扮演全球美元最後貸款人角色。他又說，美國信貸市場有所改善，而關鍵問題是公共衛生狀況改善的速度有多快。

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