紐約期油收市挫逾9%　供應過剩惹關注

雖然產油國有望達成減產協議，但市場仍關注原油供應過剩惡化以及全球經濟面臨衰退，國際油價周二(7日)急挫。

紐約期油收報每桶23.63美元，跌2.45美元或9.39%；布蘭特期油收報每桶31.87美元，跌1.18美元或3.57%。

財經媒體彭博資訊引述俄羅斯媒體塔斯新聞社報道指出，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)商議自5月起開始減產，並最少實施到7月底。

塔斯新聞社引述油組消息人士表示，這項減產計劃可能從5月起開始實施，至少為期3個月。另一消息人士則說，目前尚未敲定會實施多久，但絕對會延續到6月以後。

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