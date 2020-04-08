聯通：北京5G用戶達百萬

聯通稱，現時北京聯通已開通1萬個5G基站，室外5G網絡在五環內已實現連續覆蓋，六環內覆蓋超過70%，六環外部分重點區域也已實現連續覆蓋。

藉助網絡基礎，北京聯通還推出了多種5G應用，諸如「5G+遠程診療」、「5G+熱成像人體測溫」、「5G巡檢機器人」、「5G在線教學」等在抗擊新冠肺炎疫情中得到廣泛應用。

事實上，廣東聯通3月5G手機用戶數超100萬，成為聯通首個5G用戶突破百萬的省級分公司。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626