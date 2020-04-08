道指逾900點升幅化灰　收市跌26點

投資者仍在評估新冠肺炎疫情及其對經濟的影響，美國股市周二(7日)先升後回軟，3大指數收市全線向下。

道指早段最多曾升937點，但尾市蒸發所有升幅，收報22,653點，跌26點或0.12%；標指收報2,659點，跌4點或0.16%；納指收報7,887點，跌25點或0.33%。

正當市場認為疫情緩和之際，法國大潑冷水，警告疫情大流行未到頂峰！法國衛生部部長Olivier Veran說：「我們仍然處於疫情變壞的階段。」

與此同時，西班牙的確診數字仍在增加，單日新症數目達5,478宗，死亡743宗。目前該國累計確診140,510宗，死亡13,798宗。

Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley在報告中表示：「我們仍然認為，在熊市結束之前，主要股指重新測試3月份的低點、並繼續下跌的可能性很大。」

美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，估計或許在接下來「4至8周」能重啟美國經濟，當局已開始籌劃一旦疫情減退後，美國如何重啟經濟。

不過，美國其他州和市級地方首長警告，當地仍未達到疫情高峰，讓美國能否放鬆造成經濟崩潰的社交隔離行為管制，呈現不確定性。

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