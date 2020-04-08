【專家點評】古勝：領展防守力漸現 可吼位博反彈
2020年04月08日 07:00
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尋日(7日)朝早先講過，港股下一個阻力位為24,200點，點知話口未完，昨單日就升穿該阻力，貼近全日高位收報24,253點，本周兩個交易已累升逾1,000點。惟相比起外圍，美國、德國及意大利股市都相繼由低位反彈2成，進入技術性牛市，港股走勢明顯落後，僅由3月19日的低位21,139點回升約15%，未來有冇機會向反彈2成進軍？
老古都冇水晶球，只能提醒大家，新冠肺炎疫情對經濟的打擊仍未完全浮現，現價入市博反彈，要小心風高浪急；而有貨者最好隨時準備分段食胡，慎防市況逆轉。
現時，唔少大型藍籌股已由低位反彈2成或以上，而較為落後的選擇有領展房產基金(00823)。每基金單位上周五(3日)才見逾2年低62.65元，以昨日收報67元計算，反彈幅度僅約7%；雖然領展落後自有其原因，例如經濟前景未明，租金收入減少，物業價值重估，甚至派息減少等，但現價息率逾4厘，加上價格落後，由去年7月份高位至今回調逾3成，料防守力較高。
再睇走勢，領展連升2日，技術指標轉強，目前企穩10天線上，建議66元小注買入，向上較大阻力為50天線的73元水平，跌穿62元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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