【專家點評】古勝：領展防守力漸現　可吼位博反彈

尋日(7日)朝早先講過，港股下一個阻力位為24,200點，點知話口未完，昨單日就升穿該阻力，貼近全日高位收報24,253點，本周兩個交易已累升逾1,000點。惟相比起外圍，美國、德國及意大利股市都相繼由低位反彈2成，進入技術性牛市，港股走勢明顯落後，僅由3月19日的低位21,139點回升約15%，未來有冇機會向反彈2成進軍？

老古都冇水晶球，只能提醒大家，新冠肺炎疫情對經濟的打擊仍未完全浮現，現價入市博反彈，要小心風高浪急；而有貨者最好隨時準備分段食胡，慎防市況逆轉。

再睇走勢，領展連升2日，技術指標轉強，目前企穩10天線上，建議66元小注買入，向上較大阻力為50天線的73元水平，跌穿62元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626