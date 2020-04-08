【專家點評】陳樂怡：安踏短線反彈目標睇62元

滬深股通經過3月中上旬北向資金大幅外流之後，近兩周已明顯改善。以額度餘額計算，4月7日錄得大額資金流入，達到145.2億元人民幣，反映投資者對中國市場的信心加大，資金推動下亦利好中資股表現。大市氣氛好轉，初步支持位上移至23,800點。惟疫情消息或仍有變數，維持建議投資者分注收集科技、5G及內需概念股。另一方面，投資者對海外疫情受控轉趨樂觀，除了有利依賴海外市場的企業於低位反彈，股價低殘的疫情受害股亦趁機反彈。

安踏受一連串負面消息，包括疫情影響，估計安踏國內銷售額第一季按年下跌20%，其中安踏品牌預計更將下跌20至30%。此外，集團亦可能向經銷商回購部分存貨，以及提供援助等，將對利潤產生負面影響。加上新收購的Amer品牌海外業務受疫情重創，預期2020年盈利只有單位數增長。然而，預期集團國內業務可於下半年復甦，加上海外疫情改善，有利Amer未來的復甦。預期股價短線可持續反彈。目標價睇62元，止蝕價為50元。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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