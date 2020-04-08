【專家點評】陳樂怡：安踏短線反彈目標睇62元
2020年04月08日 07:15
東網電視更多新聞短片
歐美疫情稍有紓緩，帶動港股高開。雖然昨日大市早段一度受制於24,000點阻力位，於高位表現反覆，但午市在美股期貨及A股升勢帶領下，24,000點失而復得，恒指收升504點報24,253點。國指升194點至9,846點。大市成交額為1,264億元。體育用品股反彈，安踏體育(02020)飆近一成，滔博(06110)升7.2%。出口股回勇，創科實業(00669)升5.7%，敏華控股(01999)走高4.2%。
澳門博彩股隨市反彈，銀河娛樂(00027)、美高梅中國(02282)走高5.9至7.4%。不過，澳門交通限制升級，反映短期旅遊限制不會輕易鬆綁。俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士宣布，為配合當前疫情防控需求，於4月6日凌晨起，將暫停營運香港至澳門的路線。雖然旅客仍可透過私家車前往澳門，但大橋清關時間亦會縮短，澳門旅客料會因而進一步下跌。儘管客流受限，賭場仍需維持正常運作，對賭場現金流形成重大考驗。基於行業前景存在較大挑戰，上行空間有限。
據中國汽車流通協會資料顯示，截至2020年3月31日，經銷商門店復工率達到95.5%。經銷商門店恢復營運，有助於改善汽車銷售。事實上，據乘聯會資料顯示，3月周度乘用車零售銷售跌幅逐步收窄，由2月最後一星期的按年跌61%，改善至3月第三周的跌40%。另一方面，為了穩定內地經濟增長，汽車扶持政策頻密出臺，如汰舊換新補貼、調高限購地區的限額等，有望為行業復甦帶來支持。投資者宜留意自主品牌龍頭吉利汽車(00175)及豪華車經銷商永達汽車(03669)。
滬深股通經過3月中上旬北向資金大幅外流之後，近兩周已明顯改善。以額度餘額計算，4月7日錄得大額資金流入，達到145.2億元人民幣，反映投資者對中國市場的信心加大，資金推動下亦利好中資股表現。大市氣氛好轉，初步支持位上移至23,800點。惟疫情消息或仍有變數，維持建議投資者分注收集科技、5G及內需概念股。另一方面，投資者對海外疫情受控轉趨樂觀，除了有利依賴海外市場的企業於低位反彈，股價低殘的疫情受害股亦趁機反彈。
安踏受一連串負面消息，包括疫情影響，估計安踏國內銷售額第一季按年下跌20%，其中安踏品牌預計更將下跌20至30%。此外，集團亦可能向經銷商回購部分存貨，以及提供援助等，將對利潤產生負面影響。加上新收購的Amer品牌海外業務受疫情重創，預期2020年盈利只有單位數增長。然而，預期集團國內業務可於下半年復甦，加上海外疫情改善，有利Amer未來的復甦。預期股價短線可持續反彈。目標價睇62元，止蝕價為50元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！