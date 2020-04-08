【專家點評】陳錦興：維達受惠衞生意識增加

維達國際去年業績強勁，營業額161億港元(下同)，按年升8%。純利11.4億元，按年升75.3%；每股盈利0.953元。派每股末期息21仙，大增50%。期內毛利率上升2.9個百分點至31%，主要受惠於有效的定價政策、木漿價格較低及專注於高端分部。

湖北已復工復產，維達在湖北的產能應逐步正常。而今年首季，其產銷狀況影響輕微，生活用紙如高端紙巾、消毒紙巾及個人護理產品等，料有不差的表現。維達去年主打高端產品，已見成效，而個人護理產品的發展亦不俗，線上線下的渠道整合亦理想。儘管疫情持續，維達的業務結構也依然穩健。

疫情讓內地民眾衞生意識提高，對主打高端市場的維達有利，加上預期木槳價格難反彈，以及行業競爭未有加劇誘因，維達今年的經營環境不差，可望保持雙位數盈利增長，現價約16倍市盈率，估值合理，建議19元吸納，目標價睇22元，止蝕可定於17.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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