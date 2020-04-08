新冠肺炎：長盈阿根廷客戶暫停購買原油

於4月6日(阿根廷時間)，公司於阿根廷的營運附屬獲Chañares Energía S.A.通知，YPF Sociedad Anonima將暫停向Chañares Herrados油田區(集團擁有權益之油井位處該區)購買原油，而Chañares亦準備關閉其原油生產之運作。YPF S.A.已告知Chañares，由於爆發疫情所造成之情況以及國家及省級當局所採取之措施，導致對燃料之需求急劇下跌，YPF S.A.因此已被迫停止及或減少其煉油廠之產量，並暫停購買原油。

董事會相信，當疫情得以改善及解除措施後，阿根廷的整體經濟活動將會復甦，從而帶動對原油的需求。因此，預期Chañares即將關閉其運作及YPF S.A.暫停購買原油對集團石油業務的業務及財務表現所造成的即時負面影響屬暫時性。

儘管YPF S.A.暫停購買原油，集團知悉Chañares將繼續生產原油直至約4月10日以儲備存貨，以備YPF S.A.一旦恢復原油需求可向其供應原油。董事會預期，當阿根廷之經濟活動復甦時，YPF S.A.將會恢復購買原油，而Chañares將會恢復油田之運作。

作為前述之背景，公司於阿根廷之營運附屬與Chañares訂立營運協議，據此，集團於阿根廷門多薩省Cuyana盆地之Chañares Herrados油田區之若干油井所生產之原油擁有權益。YPF S.A.是一家國有能源公司，其於阿根廷經營石油及燃氣上游及下游業務，現時亦為集團擁有權益之油井所生產原油之唯一客戶。

公司曾尋找YPF S.A.以外可向其出售集團原油的潛在客戶。然而，鑑於疫情及措施，並未有任何成果。

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