【全球攬炒】惠譽響警：主權評級將現「連環降級潮」

全球新冠肺炎疫情依然嚴峻、國際油價呈現急挫，迫使各國政府大灑金錢救經濟，但同時令環球主權評級響起警號。國際評級機構惠譽直言，全球主權評級前景正迅速惡化，預警今年內將出現主權評級「連降幾級」的風險。觀乎過去情況，被列入「負面觀察名單」的地區，當中有四成出現多級連削。

環球金融市場瀰漫恐慌情緒，疫症擴散更削弱全球國家經濟增長，惠譽表示，全球經濟及信貸市場的危機浮現，主權評級多級連降的情況將更為常見，該機構原先預測的主權國家債務情況及獲取資金能力，將因應肺炎疫情的擴散速度，以及各國政府施行的措施，而出現巨大變化。

【非洲加蓬率先連降三級】

事實上，近日非洲國家加蓬便因為油價大跌而出現甚大流動性壓力，令主權債務償還能力風險顯著升溫，日前惠譽已對其出手，連降三級，由「B」直接下調至「CCC」。

惠譽指，目前未能就未來或出現多重評級下調的國家，披露更多具體細節，惟強調會逐一評估各國的主權信用狀況。

值得留意的是，對於已發展市場的主權國家，過去在政府債務大量增加情況下，亦曾出現評級連環下調，惠譽形容，相關情況今年必然會發生；至於新興市場，評級跌級下調則更為常見。相反，主權信用評級突然大幅改善，出現一下子多級連升的情況，則少之又少。

惠譽上月底已率先降低英國信貸評級至「AA-」，主要是疫情下推行寬鬆財政政策，大幅削弱英國公共財政狀況，加上英國與歐盟未來貿易關係呈不確定，或限制危機後的經濟復甦力度。

【英續谷經濟 中港尚存憂】

英國財相辛偉誠先後公布四個刺激方案，包括承諾向一些行業補貼80%員工薪金，涉資至少100億英鎊。不過，英倫銀行新任行長貝利周一(6日)撰文，坦言不會為政府的刺激措施「埋單」，因擔心這會激化通脹。

香港信貸評級方面，去年9月遭惠譽下調至「AA」，更將評級展望降至「負面」。該機構全球主權評級主管麥克名曾開腔指，據過往紀錄，被給予「負面」展望個案中，有65%最終被下調信貸評級，過程歷時約8至9個月，意味香港有再「降級」危機。

至於中國內地亦難見樂觀，國際貨幣基金組織(IMF)的經濟學家撰文指，疫情已令全球陷入經濟衰退之中，今年經濟將較2008年全球金融海嘯時還要差，隨着各國政府採取措施以控制疫情蔓延，所有國家經濟遭受的破壞亦愈來愈大，而中國是首個受疫情全面衝擊的國家。

該文提及，目前內地出現有限度的經濟復甦迹象，但疫情未來走勢存有相當的不確定性，不能排除內地及其他國家疫情可能會再度爆發。

【亞投行放貸24億助內地】

為應對疫情衝擊，亞洲基礎設施投資銀行公布，作為其首筆緊急援助貸款，將向內地政府提供主權擔保貸款24.85億元人民幣，以支持內地加強可持續公共衞生基礎設施等。

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