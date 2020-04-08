中國有贊折讓11%配股 股價挫近7%
2020年04月08日 07:46
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中國有贊(08083)折讓配股，股價下跌近7%，報0.67港元，暫時成交逾1,000萬元。
公司公布，配售最多12.4億股新股，相當於公司擴大後已發行股本約7.4%，每股配售價0.64元，較上日收市價0.72元折讓約11.1%；集資淨額約7.83億元，當中約7.05億元用於系統升級、產品開發及營銷開支；餘額擬用作集團的一般營運資金。
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