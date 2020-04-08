【市前重點睇】道指升逾900點後倒跌　紐油挫9%

●美匯指數跌至99.9，離岸人民幣(CNH)高見7.0625，港匯報7.7523，美元兌日圓處108.63，歐元升至1.09，英鎊漲至1.2349。金價跌至1,648美元。布油跌穿32美元，紐油一度失守24美元。道指期貨上升。

●美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，估計或許在接下來「4至8周」能重啟美國經濟，當局已開始籌劃一旦疫情減退後，美國如何重啟經濟。

●美國聯儲局前主席伯南克表示，相信美國第二季國內生產總值(GDP)將至少萎縮30%，預期不會出現「V形」的經濟復甦。

●美國總統特朗普表示，將繼續採取激進行動，以支持企業，並正洽談追加援助貸款，要求國會批准額外2,500億美元的援助金額。

●美國10年期國債孳息率升4.24點子，報0.7122厘。

●即月恒生指數夜期收報24,088點，跌335點，低水165點，成交34,330張。

●港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報24,030點，跌222點或0.93%。

●紐約期油收報每桶23.63美元，跌2.45美元或9.39%；布蘭特期油收報每桶31.87美元，跌1.18美元或3.57%。

-美國大幅下調2020年石油產量預期逾每日100萬桶。

-傳石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)商議自5月起開始減產，並最少實施到7月底。

●紐約期金收報每安士1,683.7美元，跌10.2美元或0.6%。

●歐洲央行放寬抵押品規則，將接受垃圾級希臘政府債券作為抵押。

●中國證監會稱，部分受疫情影響嚴重的公司可延遲披露年報。

●中國3月外匯儲備降至3.06萬億美元，差過預期。

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