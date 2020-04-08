【市前重點睇】道指升逾900點後倒跌 紐油挫9%
2020年04月08日 07:50
東網電視更多新聞短片
●美匯指數跌至99.9，離岸人民幣(CNH)高見7.0625，港匯報7.7523，美元兌日圓處108.63，歐元升至1.09，英鎊漲至1.2349。金價跌至1,648美元。布油跌穿32美元，紐油一度失守24美元。道指期貨上升。
●道指早段最多曾升937點，但尾市蒸發所有升幅，收報22,653點，跌26點或0.12%；標指收報2,659點，跌4點或0.16%；納指收報7,887點，跌25點或0.33%。 https://bit.ly/39Ouhtv
●美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，估計或許在接下來「4至8周」能重啟美國經濟，當局已開始籌劃一旦疫情減退後，美國如何重啟經濟。
●美國聯儲局前主席伯南克表示，相信美國第二季國內生產總值(GDP)將至少萎縮30%，預期不會出現「V形」的經濟復甦。
●美國總統特朗普表示，將繼續採取激進行動，以支持企業，並正洽談追加援助貸款，要求國會批准額外2,500億美元的援助金額。
●美國10年期國債孳息率升4.24點子，報0.7122厘。
●即月恒生指數夜期收報24,088點，跌335點，低水165點，成交34,330張。
●港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報24,030點，跌222點或0.93%。
●紐約期油收報每桶23.63美元，跌2.45美元或9.39%；布蘭特期油收報每桶31.87美元，跌1.18美元或3.57%。
-美國大幅下調2020年石油產量預期逾每日100萬桶。
-傳石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)商議自5月起開始減產，並最少實施到7月底。
●紐約期金收報每安士1,683.7美元，跌10.2美元或0.6%。
●英國富時100指數收報5,704點，升122點或2.19%；法國CAC指數收報4,438點，升92點或2.12%；德國DAX指數收報10,356點，升281點或2.79%。 https://bit.ly/2y2G3TN
●歐洲央行放寬抵押品規則，將接受垃圾級希臘政府債券作為抵押。
●中國證監會稱，部分受疫情影響嚴重的公司可延遲披露年報。
●中國3月外匯儲備降至3.06萬億美元，差過預期。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！