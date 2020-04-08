【股民熱話】三個不要買銀行股的理由...

首先，英國監管當局要求銀行暫停派息保留資本，其目的是為銀行業準備更充裕的資本，以應對全球疫情肆虐對經濟所造成的衝擊。老實講，對於各地監管當局而言，一向的作風都係「大市場，小干預」，少做少錯，可如今不惜引來投資者和銀行的不滿或動搖市場信心，仍要強制要求銀行不派息，顯見其對行業前景的憂慮，必須要先發制人，此訊息傳遞出的風險警號，實在不容低估。

其次，從各地的救市措施可見，為了應對經濟大停擺，企業與個人投資者的財務危機，當局除了積極減息、量寬放水之外，還容許貸款者還息不還本，又或者放寬延遲還款限制，反正減息不利銀行利差，不良貸款增加亦是大問題。所以，喺呢個年代，寧願做債仔，做債主風險太高，還要協助政府擔當「救世主」角色，回顧2008年金融風險，銀行一旦真的出事，分分鐘還要面對被大幅削債、拆骨的命運！

第三，歐洲已現負利率，美國已近零利率，在全球利率朝「零」之下，對存戶甚為不利，最差的情況是負利率下，放存款入銀行，變相要付手續費，那一則存戶唔會有動力放錢入銀行，二來銀行亦不敢接受太多存款免虧本。如是者，一旦疫情再度告急，全球金融市場再起波瀾，極端情況下，銀行體系或須面對一場嚴峻的信心危機。到底這只「黑天鵝」會否在今年出現，大家還是要打醒十二分精神！

雖則說，若然銀行有難，百業皆會受災，但為免成為災難「主角」，還是暫避銀行股為妙。多口一句，作為參考，香港存款保障委員會的存款保障計劃，補償上限設定為每家計劃成員每名存款人50萬港元，港元、人民幣及外幣存款均得到保障，各位自己計好自己數了，謹記有備無患。

東網財經專欄作者 帥哥

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