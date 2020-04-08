中國金茂3月簽約銷售額按年升30%

截至2020年3月底止3個月，集團累計取得簽約銷售額共計約260.54億元，按年升8%，其中包括長沙梅溪湖國際新城項目、南京青龍山國際生態新城項目、寧波生命科學城及嘉善•上海之窗智慧科學城項目，累計簽約銷售建築面積約156.65萬平方米。

此外，於2020年3月31日已錄得已認購(未簽約)物業銷售額共計88.727億元。

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