中國金茂3月簽約銷售額按年升30%
2020年04月08日 08:01
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中國金茂(00817)公布，2020年3月取得簽約銷售額130.45億元人民幣(下同)，按年升30%；簽約銷售建築面積約78.64萬平方米。
截至2020年3月底止3個月，集團累計取得簽約銷售額共計約260.54億元，按年升8%，其中包括長沙梅溪湖國際新城項目、南京青龍山國際生態新城項目、寧波生命科學城及嘉善•上海之窗智慧科學城項目，累計簽約銷售建築面積約156.65萬平方米。
此外，於2020年3月31日已錄得已認購(未簽約)物業銷售額共計88.727億元。
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