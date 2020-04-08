亞洲股市：日股先升後跌　澳股挫逾2%

美股三大指數先升後回，其中道指逾900點升幅全被抹去；亞洲主要股市普遍下跌，日本周二(7日)宣布將東京都、大阪府等7地進入緊急狀態1個月，並推出歷來最大規模的緊急經濟措施，日股先升後跌，日經225指數高開97點或0.5%，至19,047點，其後轉跌，並一度下跌117點或0.6%，低見18,832點，失守萬九點關。

日本2月份核心機械訂單表現勝預期，按年下跌2.4%，預估下跌3%；按月則升2.3%，預估下跌2.9%。

三菱汽車跌1%，據報其將在日本裁員最多6,500人。

南韓首爾綜合指數低開7點或0.4%，見1,815點，之後跌21點或1.1%，報1,802點，仍險守1,800點水平。

標準普爾將澳洲評級展望，由「穩定」調整為「負面」；澳洲股市向下走，早段最多跌125點或2.3%，報5,176點。標普指出，為抗疫所推出的刺激經濟政策，不斷增加財政支出，將令該國債務激增。

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