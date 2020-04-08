【專家點評】王昕媛：油價短線不宜太樂觀

從對上兩次專欄文章，就一直在討論石油。我們認為，油價是股市的Leading Indicator，要是能把油價的走勢搞清楚了，那麼短期股票應該買還是賣，就能很容易操作了。

目前大家關心的是，全球的油可能未來存不下了，根據高盛的預測，目前市場多餘的10億桶原油，在第2-3季度現有的倉庫就存滿了，沒地方放了。這個情況是否會出現呢？我們覺得不必這麼悲觀，因為大家的模型假設基礎是根據衛星數據，但是這塊warehouse的數據涉及敏感信息，測算結果未必正確。

倒是，原油需求過剩的確需要高度關注。綜合幾家國際投行的觀點，預計目前每日供應過剩超過2,500萬桶/日，為1985年以來最差，過往最差的時候，都沒有出現全球超過300萬桶/日的供應過剩。因此，OPEC++(包括：俄羅斯，美國)需要重回談判桌。最新消息，4月9日(周四)OPEC+會議，俄羅斯會出席，但是並沒有美國參與。4月10日(周五)的G20成員國能源部長會議，屆時美國將參與商討減產問題，目前市場普遍預計減產1,000至1,500萬桶/日。

最後，不得不提的是，對於未來潛在的石油演變路徑，我們要有充分的預判，我們認為「三國殺」會議商討出結果，並不容易，沙特的王儲穆罕默德‧薩勒曼不是省油的燈，而特朗普也未必願意犧牲國內頁岩油的利益。因此，反覆商討可能是大概率事件，結果導致期間可能更多的傳統產能被迫關停，現金成本曲線上移。而未來，一旦疫情好轉，關停的產能若未能及時恢復，那麼供給緊平衡又會帶動短期的油價報復性回彈，直到供給平衡為止。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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