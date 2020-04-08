【即市分析】萬洲國際短線可追
2020年04月08日 09:15
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東方產經專欄作者司慕渢：萬洲國際(00288)是國內豬肉產業龍頭，於中國及海外均有業務分布，去年純利大升逾3成，每股末期股息0.265元，全年派息0.315元，現價近4厘息。雖然未來業績或受非洲豬瘟及新冠肺炎影響，但料防守性不俗。
睇走勢，該股近日股價於7至7.6元之間整固，昨(7日)一舉突破7.6元阻力位，企穩50天線上收報7.93元，MACD牛叉持續擴闊，預期後市仍有力再上。建議於7.8元小注入市，短線上望8.5元，向下跌穿10天線7.3元止蝕。
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