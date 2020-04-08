人民幣速遞：中間價升至7.0483　兌每百港元報91.19

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0483，較上日大幅上調456點子，呈兩連升。

離岸人民幣(CNH)兌美元由7.0621，回落至7.0764，最新報7.0705；每百港元兌91.19元人民幣。

亞洲市，美匯指數報100.10。

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