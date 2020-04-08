標普削澳洲評級展望至「負面」　料經濟陷入衰退

評級機構標準普爾維持對澳洲的長期信貸評級「AAA」評級，但將展望由「穩定」下調至「負面」，認為新冠肺炎疫情的爆發，對該國帶來嚴重的經濟和財政衝擊，面臨下行風險，所造成的經濟損失或較預期更為嚴重或持續時間更長。

標普指出，澳洲政府推動大規模財政刺激政策，使政府債務狀況顯著轉弱，是次調整意味澳洲主權評級有機會在兩年內被下調。

另預期，澳洲將在近30年以來首次陷入衰退。因受疫情衝擊，預計澳洲2020財年經濟增長將放緩至1.3%；2021財年經濟增長2%；2022年經濟增長4%。

此前，另一評級機構惠譽周二(7日)亦將澳洲四大銀行的評級，由「AA-」下調至「A+」，以反映對該國今年首季重大經濟衝擊的預期。

澳洲國會定於周三(8日)通過創紀錄的1,300億澳元就業援助計劃，這將使新冠肺炎疫情危機期間的貨幣和財政支出總額達到3,200億澳元，約為國內生產總值(GDP)的16.4%。澳洲央行周二(7日)表示，經濟將出現「非常大」的收縮。

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