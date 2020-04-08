【港股開市】內銀領跌　騰訊滙豐靠穩

美股道指期貨跌過百點，港股開市偏軟，恒生指數低開61點或0.26%，報24,191點；國企指數跌31點或0.32%，報9,815點。

藍籌股個別發展，中國旺旺升2.5%表現最佳。銀河娛樂跌2.5%；萬洲國際跌2.1%，是表現最差兩隻藍籌。

重磅股窄幅上落，工商銀行及建設銀行跌0.9%及1.1%拖低大市；油價急挫，中國海洋石油跌1%。

騰訊靠穩報387.8港元；中國移動及中國平安升0.4%及0.2%；滙豐控股無起跌；友邦保險跌0.2%；香港交易所跌近1%。

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