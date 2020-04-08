A股快報：三大股指報跌　油股拖低大市

外圍股市報跌，內地股市向下走。滬綜指低開14點或0.53%，報2,805點；深成指低開56點或0.54%，至10,372點；創業板指數低開9點或0.48%，至1,960點。

板塊方面，石油股領跌1%，船舶製造、飛機製造及水泥股全線跌0.9%，金融及地產股齊跌0.5%。

盈喜股個別發展，其中牧原股份輕微低開，公司預期首季度盈利40億至45億元人民幣(下同)，去年同期則虧損5.4億元。

藍思科技升4%，公司預計首季盈利8.79億至8.84億元，而去年同期錄得虧損9,697萬元。

三全食品高開9%，公司預期首季度淨利潤為2.49億至2.61億元，按年增520%至550%。

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