【專家點評】鄭勤龍：恒指再升水位已不多？

從卦象顯示，恒指走勢正處於《山水蒙》變《水澤節》之中。在《易經》，水性向下流，為加憂亦為險象，今「蒙」卦和「節」卦皆帶有水的元素，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在近日的反彈勢頭或將受壓。

承接上周預示恒指走勢在短期內或可穩步上揚的「萃」卦和「漸」卦，指數在22,800點至23,800水平之間整固了一段時間後，在昨日終於升穿24,000點的心理關口，收報24,253點。這亦應驗了「漸」卦講述鴻鳥「止而進」的飛行模式，即在大幅反彈之前必須先行整固。

「蒙」卦的本意為前況未明，就好像日光不足，眼睛無法看清事物的朦朧狀態，日前由於美國和歐洲多個國家的新型冠狀病毒擴散速度有緩和迹象，使到市場憧憬疫情或快將見頂而隨即反彈，然而由於「蒙」卦的卦意是希望提醒我們，在看不清楚狀況的情況底下貿然行動是最為危險的。

「節」卦的本意為節制，就好像盛滿水的水杯一樣，如再繼續倒水便會滿瀉，回顧恒指踏入4月後不久的表現，已不知不覺連日攀升了1,400點，若將其意象應用於恒指的走勢上，或可預示指數可再繼續反彈的水位已不多，因此投資者在疫情狀況未能完全確認受控之前，在部署上還是適可而止為上策。

玄學金融家 鄭勤龍

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