港股格局：曾永堅料反覆偏軟　只宜炒短線

恒指周三早間一度失守24,000點大關，下跌265點。

協同博勤金融集團行政總裁曾永堅表示，近期港股反彈主要受美股回升帶動，投資者憧憬歐美疫情接近高峰、俄羅斯和沙特阿拉伯最終可達成減產協議結束石油價格戰、以及環球主要國家將推出進一步刺激經濟措施，繼而帶動環球股市近日反彈。

然而，問題是今次疫情對全球經濟的損害尚未完全反映，加上疫情會持續多久才會完全受控，仍有很多不明朗因素，故預期股市反彈過後，投資者將重回基本面，評估全球經濟衰退將有幾深和維持多久，繼而令股市較大機會反覆偏軟。

他表示，恒指由1月高位跌至3月低位，反彈0.382倍的目標正正是24,200至24,300點附近，料這水平阻力較大，下方則23,000點會有支持。他預期大市會在23,000至24,300點的區間內上落，以觀望疫情和未來經濟數據的表現。投資者現時只宜作短線部署，未是作中長線吸納的好時機。

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