新冠肺炎：高盛料日本次季GDP按季收縮幅度創紀錄

日本的新冠肺炎確診個案持續增加，首相安倍晉三周二(7日)宣布引用《新冠病毒特別措施法》，將東京都及大阪府等7地進入緊急狀態1個月。高盛發表報告指出，由於東京等7地進入緊急狀態，預計日本第二季度GDP按季將萎縮25%，幅度為紀錄最大；消費者支出亦將大降25%，出口大挫60%。

是次受緊急狀態令影響地區，包括東京、大阪、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、兵庫縣及福岡縣，直至下月6日。以上地區知事可要求居民避免不必要外出，並下令學校停課及戲院停開。緊急狀態令亦賦予知事有權徵用土地及建築物作醫療設施，更可徵用醫療物資及食物，倘企業不配合最高可罰款30萬日圓(約2.1萬港元)。不過，緊急狀態令不包括封城，公共交通及食肆等社會經濟活動仍可維持。

星巴克將關閉緊急地區的門店。

與此同時，日本推出歷來最大規模的緊急經濟措施，總值108萬億日圓(約7.67萬億港元)，以挽救日本戰後最大的經濟危機，而受疫情影響的家庭每戶可獲發30萬日圓(約2.1萬港元)現金。

此外，內閣會議敲定抗疫補充預算案總額為16.8萬日圓(約1.2萬億港元)，其中4萬億日圓(約2,849億港元)是現金補貼，向收入減少的每戶家庭派發，有2.3萬億日圓(約1,651億港元)則用於補貼中小企業及小商戶。

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