【全球攬炒】逾10億勞工面臨減薪或失業　另類第三次世界大戰…

聯合國國際勞工組織更新評估報告指出，新冠肺炎蔓延衝擊下，估計全球81%勞工受到影響，為第二次世界大戰以來最嚴重的全球危機。

聯合國又估計，今年失業率的最終結果將取決於疫情的發展及各國政策，但評估很有可能遠高於3月預測的2,500萬人，超過10億勞工面臨減薪或失業的高風險。隨着全世界工廠停工、學校停課和商店停業，近27億勞工受到疫情防控措施影響，其中12.5億面臨的風險尤其大，他們主要分布在酒店、食品服務、製造和零售領域，約佔全球勞動力人口的38%，他們面臨工時急劇縮短、減薪和裁員的劇烈後果。

國際勞工組織秘書長Guy Ryder表示，據最新評估，在全球33億人勞動力中，約81%的人目前受到工作場所全部或部分關閉影響。這場疫情是75年來對國際合作的最大考驗，必須找到幫助全球社會所有階層的解決方案，特別是那些最脆弱或最無力自助的群體，今天做出的選擇將直接影響這場危機的發展方式，並影響數十億人的生活。

報告預估，今年第二季因企業暫停營運全球消失的工作時數達6.7%，相當於1.95億全職員工工作時數，其中，亞太地區受波及全職員工可能高達1.25億人，遠超2008至2009年金融海嘯時的影響。風險最大的行業包括住宿和餐飲服務、房地產業、製造業、零售業等。

聯合國呼籲國際採取大規模、綜合的政策措施應對失業危機，宜關注支持企業，勞工就業和收入、刺激經濟、保護工作場所的工人、在政府、工人和僱主之間展開社會對話尋求解決方案。

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