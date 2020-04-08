港股格局：張智威指未宜過分樂觀

信誠證券聯席董事張智威表示，港股短期內已由低位反彈近3,000點，但值得留意的是，隔晚美股表現波動，市場憧憬疫情或會見頂，道指最多升937點，但其後法國衛生部部長警告，疫情大流行仍未見頂，道指最後倒跌26點收市。港股兩日累彈千點後，再上空間不大，恒指仍未收復3月11日的下跌裂口約24,600至25,140點，加上疫情仍未受控，料大市仍趨波動，投資者未宜過分樂觀。他建議維持分段吸納策略，留意5G概念及醫藥股等，並避開受疫情影響的板塊如零售股。

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