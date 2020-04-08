港股格局：張智威指未宜過分樂觀
2020年04月08日 10:40
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股短期內已由低位反彈近3,000點，但值得留意的是，隔晚美股表現波動，市場憧憬疫情或會見頂，道指最多升937點，但其後法國衛生部部長警告，疫情大流行仍未見頂，道指最後倒跌26點收市。港股兩日累彈千點後，再上空間不大，恒指仍未收復3月11日的下跌裂口約24,600至25,140點，加上疫情仍未受控，料大市仍趨波動，投資者未宜過分樂觀。他建議維持分段吸納策略，留意5G概念及醫藥股等，並避開受疫情影響的板塊如零售股。
內地陸續復工，內需股近日表現強勢，其中安踏體育(02020)獲大摩看好，股價一度急升。張指出，安踏過去5年盈利維持增長，去年多賺三成，且具龍頭優勢，中長線值得看好。不過，雖然內地供應鏈陸續恢復，但歐美疫情仍然嚴峻，或會影響訂單。而其往績市盈率約25倍，估值略貴，不妨待回落至50元邊再吸納，目標可睇60元水平。
張又指，汽車股近期表現疲弱，雖然發展新能源車為大勢所趨，但內地新能源補貼減少，或會增加成本，加上行業亦要面對外資競爭，而內地馬路流量亦趨飽和，行業中長線前景未宜樂觀。其中吉利汽車(00175)去年盈利倒退35%，雖然估值偏低，短線炒作未嘗不可，跌穿10元可以考慮吸納，但過去3年股價一浪低於一浪，中長線未宜看好。
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