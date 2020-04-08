魚缸通：散戶睇唔透後市 話少買為妙
2020年04月08日 11:06
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恒指終止過去兩天升勢，周三早上跌二百多點至逾24,000點水平。輝立証券旺角分行經理Gary話，散戶睇唔透後市，少買為妙。
只有零星散戶炒吓線上醫療股，包括平安好醫生(01833)及阿里健康(00241)。平安好醫生旗下互聯網醫院已打通湖北省醫保在線支付。另阿里健康聯合支付寶數字生活平台公布數據，顯示過去10天支付寶平台上醫療健康類服務的交易量。平安好醫生周三逆市上升3.29%，阿里健康則跌0.79%。
至於阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)，佢話，散戶唔敢追，因股價已從年內低位，分別是167.6港元及325.20元上升不少。阿里巴巴周三跌0.89%，報189.8元。騰訊0.93%，報384元。
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