港元拆息︰1個月降至1.67厘 連跌3日
2020年04月08日 11:20
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.87厘；1星期續跌至1.18厘；與樓按相關的1個月再降至1.67厘，呈三連跌；3個月降至1.92厘。
8/4/2020
隔夜 0.87286厘
1星期 1.18542厘
2星期 1.31869厘
1個月 1.67994厘
2個月 1.92196厘
3個月 1.92339厘
6個月 1.96363厘
12個月 1.96720厘
7/4/2020
隔夜 0.90821厘
1星期 1.26125厘
2星期 1.40696厘
1個月 1.78774厘
2個月 1.96220厘
3個月 1.96149厘
6個月 1.96220厘
12個月 1.96792厘
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