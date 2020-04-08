新冠肺炎：特斯拉美國員工最多減薪30%

新冠肺炎大流行下，全球經濟嚴重受影響，企業營商環境一日差過一日。外媒報道，特斯拉(Tesla)繼上月暫停美國的生產後，最新宣布員工減薪及休假安排。

據悉，由本周一(6日)開始，美國員工中，凡副總裁及以上職級的員工大幅減薪30%，其他員工則依照級別需要減薪20%及10%。美國以外的員工亦無一幸免，將同樣面對類似的減薪安排。至於未擔任關鍵職務、且無法在家工作的員工則要放無薪假。

上述減薪措施料將持續到第二季度；另預期，美國工廠將於5月4日恢復正常生產。

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