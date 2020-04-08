新冠肺炎：各國籌資救經濟　3月主權債券發行破紀錄

國際金融協會(IIF)表示，由於各國政府急於籌集資金以抵禦新冠肺炎大流行的經濟影響，3月份全球主權債務發行量飆升至創紀錄的2.1萬億美元。

IIF表示，至2019年底，全球債務佔國內生產總值(GDP)的比重為322%，比2008年金融海嘯爆發時高40個百分點。IIF指出，各國全面展開應對疫情的財政措施，2020年全球債務負擔將急劇增加，今年政府淨借款增加1倍，同時全球GDP收縮3%，年底債務水平可能激增至342%。

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