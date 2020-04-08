行業分析：今年全球個人電腦及手機出貨量將跌一至兩成

媒體報道，台灣資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)指出，新冠疫情若能在第2季受控，預期全球筆記簿型電腦、桌面電腦及智能手機出貨下跌一至二成，而網通、伺服器出貨則逆勢成長。

疫情蔓延對全球經濟與台灣產業造成衝擊，也衍生出新商機。MIC表示，疫情帶動遙距上班與遙距教學，改變了人類既有生活與工作模式，相關產品將成為長期商機，即便疫情消失，非接觸商機後勢仍然看漲，建議廠商「超前部署」具市場潛力的新興非接觸式科技與應用。

針對資訊與通訊科技(Information and Communication Technology，ICT)產業整體影響，MIC表示，中國內地逐步復工有利於供應鏈的部分緩解，但歐美疫情擴大導致整體終端市場需求下跌，下半年訂單仍不容樂觀，可預期將出現消費性電子新產品延後上市的狀況。

生產端部分，須持續關注國際物流與人流隱憂，隨着各國實施不等程度的封鎖與管制，是否造成半導體或資訊產業零部件供貨與交期延長，仍需持續關注。

2020年ICT產業供應鏈與市場的不確定性，使產業短期內仍面臨高度系統性風險。MIC建議廠商善用ICT科技，進行更彈性的全球供應鏈布局。

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