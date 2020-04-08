新冠肺炎：醫思醫療管理層或減薪 側重發展資訊科技
2020年04月08日 12:25
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香港醫思醫療集團(02138)公布，董事會知悉港府今日(8日)刊憲發出最新指示，由2020年4月10日淩晨零時起生效，直至2020年4月23日為期14天，餐飲業務須實施一定要求及延長關閉美容院和按摩院，集團將根據指示暫時停止提供純美容服務(並非所有集團之美容及養生服務均受到指示影響)，並將據此申請政府資助。
公司指出，為保障客戶及員工的健康及安全，自2020年2月起已經實施以下措施，包括：1)所有人士在進入集團處所前須接受強制體溫檢查，任何人士倘其體溫高於攝氏37.3度均不得進入；2)集團處所內人士任何期間佩戴適當的口罩；3)集團處所內提供酒精/洗手液。
董事會認為，儘管已實施之規例有各種限制，該等限制對集團的營運沒有重大不利影響。集團將採取進一步的成本控制措施，包括但不限於降低管理層薪金；以及繼續發展業務，尤其側重於資訊科技。
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