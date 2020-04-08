新冠肺炎：醫思醫療管理層或減薪　側重發展資訊科技

公司指出，為保障客戶及員工的健康及安全，自2020年2月起已經實施以下措施，包括：1)所有人士在進入集團處所前須接受強制體溫檢查，任何人士倘其體溫高於攝氏37.3度均不得進入；2)集團處所內人士任何期間佩戴適當的口罩；3)集團處所內提供酒精/洗手液。

董事會認為，儘管已實施之規例有各種限制，該等限制對集團的營運沒有重大不利影響。集團將採取進一步的成本控制措施，包括但不限於降低管理層薪金；以及繼續發展業務，尤其側重於資訊科技。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626