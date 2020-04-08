受累日本緊急狀態令 縱橫遊料4、5月收益大減
2020年04月08日 12:26
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(Getty Images圖片)
縱橫遊控股(08069)公布，於2020年3月9日暫停香港及澳門護照持有人免簽政策生效後，日本政府於4月7日對主要都府縣宣布緊急狀態，以應對新冠肺炎疫情。有關宣言即日生效並將持續至5月6日，為期至少1個月，當中包括東京、大阪、神奈川、埼玉、千葉、兵庫及福岡共7個都府縣。為應對有關宣言，集團將取消所有前往日本的旅行團，直至本年5月31日。
由於集團大部分收益來自提供以日本為重點多個旅遊地點的境外旅行團，董事會預期，集團於今年4月及5月收益將大幅減少，料或對截至本年6月30日止第一季度的財務表現產生重大不利影響。
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