半日沽空金額50億元　騰訊佔11%

半日共有543隻股份被沽空，涉及金額50.04億港元，佔大市成交10.31%。騰訊沽空金額5.8億元，佔沽空總額11.61%；中芯國際沽空金額3.67億元，佔沽空總額7.35%；盈富基金沽空金額3.15億元，佔沽空總額6.3%；阿里巴巴沽空金額2.27億元，佔沽空總額4.55%；美國點評沽空金額2.26億元，佔沽空總額4.53%。

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