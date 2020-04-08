【瑞通推介】美團好淡爭持　窩輪牛熊證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者對新型肺炎疫情可能導致經濟衰退的憂慮未消，加上受油價下挫拖累，道指隔晚蒸發逾900點的升幅，收報22,653點，跌26點或0.1%。

恒指周二(7日)以近全日高位24,253點收市，上漲504點或2.1%。周三(8日)早段回落逾200點，一度回至24,000點以下。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映投資者繼續對後市走勢偏淡。周二其牛證街貨重貨區為收回價22,700至22,799點，而熊證街貨重貨區為收回價25,100至25,199點。

美團點評周二領漲大型科技股，一度高見98元，最終收升3.3%報97.55元，收復50天線。股份自業績後重返90元之上爭持，但一直受制於放榜翌日高見的96.9元，周二終見突破，技術形態向好。股份周三早段好淡爭持，高位重返98元，留意後市有否機會挑戰100天線(約99.5元)和百元大關阻力。周二有588萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有5萬元淨流入。

券商對中國水泥板塊樂觀，指內地持續復工復產，水泥需求穩步恢復，相信水泥及熟料價格短期將會漲價。中國建材周二在成交配合下突破8至8.6元水平的橫行區間，一度飆升8.5%至9.2元，收市仍大漲近8%，報9.15元。由近期低位6.38元快速彈升超過43%，已重上各移動平均線。股份周三早段回吐近2%，考驗9元關口支持。周二有近380萬元淨流出其好倉；隨着股價周二大升，當日即市所見，有部分本身持其認購的投資者，或沽貨先行鎖定利潤，再轉至價外證，以維持槓桿。

友邦保險周二收升2.5%於72.65元，為全日最高位。股份連升4個交易日，累漲4.2%。周三早段隨市跌1%，下試72元，即市留意70元關口支持，向上留意可否收復下移中的50天線(74.05元)。周二分別有98萬和63萬元淨流出其好倉和淡倉。

資金重投金市，紐約期金周一創逾7年收市新高後，隔夜則稍為回落，仍處1,683.7美元的近期相對高位。SPDR金ETF周二曾升2%至1217元，其後以全日最低位1,201元收市，升幅收窄至0.7%，但仍連升3日累漲3.27%。SPDR金ETF周三早段於1,200元關口附近好淡爭持。周二有129萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有12萬元淨流入。

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