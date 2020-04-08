人民幣回軟　分析看好中期升至6.9

美匯指數轉強拖累人民幣匯價回軟，在岸人民幣(CNY)現報7.0658兌每美元，按日跌108點子，離岸人民幣(CNH)則報7.0731，每百港元兌90.6元人民幣。

花旗集團策略師Dirk Willer相信，新興市場貨幣將繼續承壓，認為除G3國家外，新興市場國家的疫情改善對市場氣氛轉好亦至關重要。惟在南韓、泰國和中國以外，其他新興市場的新冠病例仍在增加，發展中國家的衞生系統對危機的準備較不充分，財政和貨幣政策能力亦更有限，繼續看好美元表現。

儘管人民幣匯率近期表現波動，豐業銀行策略師高奇預計，股票市場獲外資流入，將於中期提振境內外人民幣，看好離岸人民幣將升至6.9。

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