瑞銀：美國大選年　中美貿易問題或有喘息機會

瑞銀中國股債策略投資組合經理貝吉安(Gian Plebani)指出，今年投資中國的主要風險是新型肺炎疫情的全球性蔓延以及全球經濟衰退的可能性相應提高。雖然中國局勢趨於穩定，但世界各地才步入這次全球疫情大流行。採取嚴厲措施遏制疫情會對經濟活動帶來強烈但可能短暫的負面影響。

由於採取果斷的政策措施，該行預計中國經濟將保持相對良好的發展態勢，但難以從全球經濟放緩的局面中獨善其身。若疫情的持續時間終究比預期更長，則很有可能會抑制全球增長，進而導致全球經濟進一步放緩，更壞的情況是全球經濟衰退。

關於中美貿易問題，中美雙方就「第二階段」協議恢復談判或會帶來風險(有可能是上行風險)。該行認為，今年正值美國的大選之年，白宮幾乎沒有意願通過重啟貿易敵對行動進而威脅全球風險資產。此外，若疫情影響美國經濟，總統特朗普仍可通過進一步降低關稅，此舉將有利於中國。

基於中國人民銀行最近採取寬鬆的政策立場，在岸政府債券顯得更具吸引力。由於政府政策趨於寬鬆以穩定經濟並對抗新疫情的影響，相信收益率將會走低。

該行亦認為，中國資本市場持續開放，加上納入國際基準指數吸引國際投資者的資金流入，未來亦將會對收益率構成下行壓力。

限制疫情蔓延的措施對國內各行業(包括房地產行業)的銷售活動造成短期中斷，但該行預計不會對中國經濟造成長期的結構性拖累。中國的新確診病例呈下降趨勢，以及業務恢復率與幾周前相比有所回升，均屬樂觀迹象，顯示商業活動逐步恢復正常。

鑑於穩健的信用基礎及再融資能力，該行看好房地產行業中信譽卓著的龍頭公司所發行的美元計價債券。中國的房地產行業正在進行整合，大型企業也因此取代小型企業獲得更高的市場份額。

儘管違約風險可能發生在部分行業參與者(尤其是規模較小者)，但該行對目前持有的公司滿懷信心，並認為勤勉的信貸研究對於保障回報及降低當今環境下的潛在資本損失將愈發重要。

首先，中國股市相對波動不定，通過具備風險意識的平衡型投資方針，投資者得以在承受較低的股市波動下把握中國的增長及收入機遇。

其次，中國債券及股票之間的風險分散效益有限。因此，在不同的市況中動態性買入及賣出風險資產，有助實現更佳的風險調整回報。

第三，中國經濟經歷重大的經濟轉型，通過發展龐大的中產階級、科技進步、人口變化以及金融市場開放，投資者需要具備靈活性，才可在出現新資產類別及經濟主題時緊抓機遇。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626