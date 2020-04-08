《福布斯》全球富豪榜出爐　貝索斯連續3年稱冠

《福布斯》公布2020年度全球億萬富豪榜，亞馬遜創辦人貝索斯蟬聯全球首富，身家1,130億元美元(下同)，為連續3年位列榜首。其次為微軟創辦人蓋茨，身家為980億元；股神巴菲特則居退第四位，財富675億元。

香港方面，恒基兆業創辦人「四叔」李兆基以281億元身家排行香港區第1位，於全球則排26位；長江實業創辦人李嘉誠緊隨其後，身家217億元。

《福布斯》指出，是次共有2,095位億萬富豪上榜，有267人落榜，1,062人的財富下降，人數創了紀錄。這體現了市場動盪和新冠肺炎疫情的影響。值得留意的是，內地在今年的榜單成績令人矚目，有389位富豪上榜破紀錄，財富總額達1.2萬億元。

《福布斯》全球億萬富豪榜採用2020年3月18日的股價和匯率計算財富。

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