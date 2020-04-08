恆大．珺瓏灣第1期復活節長假後削減優惠
2020年04月08日 13:02
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恆大．珺瓏灣第1期示範單位
屯門恆大．珺瓏灣兩期推售以來，累積沽出約604個單位，佔可售單位約7成半，成交金額約29.2億港元。發展商剛更新第1期價單，現有「置業大賞」額外售價3%折扣優惠，將於復活節長假期後，即下周二(14日)起將會減少至1%，而1萬元新春置業大利是折扣，屆時亦會取消。
鑑於目前可出售單位漸減，發展商稍後將會推出新一批單位，以供買家選購。
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