恆大．珺瓏灣第1期復活節長假後削減優惠

屯門恆大．珺瓏灣兩期推售以來，累積沽出約604個單位，佔可售單位約7成半，成交金額約29.2億港元。發展商剛更新第1期價單，現有「置業大賞」額外售價3%折扣優惠，將於復活節長假期後，即下周二(14日)起將會減少至1%，而1萬元新春置業大利是折扣，屆時亦會取消。

鑑於目前可出售單位漸減，發展商稍後將會推出新一批單位，以供買家選購。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626