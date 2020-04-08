【高盛推介】趁調整吸納油股認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美國調低今年本土石油產量預測，但市場認為降幅未能有效改善全球供過於求問題。國際油價下跌，當中紐約5月期油及布蘭特6月期油，於周二(7日)收市跌約9.4及3.6%。石油股周三(8日)早段亦受壓。

中國石油近日在3港元附近爭持，周二升約0.3%。周三早段則低開0.3%後跌幅擴大。有券商指中石油將可受惠於美國減產石油，及指中石油煉油和化工業務看法更趨正面。該行上調投資評級至「跑贏大市」，目標價亦上調。

中國海洋石油周二升約0.6%，周三早段則下跌約2%。觀察個股認股證資金流向，可見周二資金轉向部署認購證，錄得約50萬元資金流入。

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