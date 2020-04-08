美股好未來教育員工涉偽造文件 股價市後曾挫22%

繼瑞幸咖啡(LK)自爆造假數後，納斯達克上市的上市的好未來教育(TAL)披露，其在核數期間，發現員工涉嫌與外部供應商合謀，通過偽造合同及文件，虛增新推出的Light class業務銷售收入。該名員工已經被當地警方拘留。

好未來教育指，Light class業務佔其截至2月底止財年收入3至4%。該股盤後曾跌22%。

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