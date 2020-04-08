【專家點評】管泓姿：港股短線上望25000點
2020年04月08日 13:30
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華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，環球主要市場都持續向好，其中多個市場跟隨美股轉身重返牛市。市場憧憬歐美疫情放緩，儲局無限QE穩住信貸市場信心，投資者放下對企業債大規模違約的憂慮。恐慌過後資金尋求更高回報，股票風險資產自然是投資者的另一主要選擇。由於中港疫情提前受控，恒指最多由高位累跌不足28%，現由低位反彈最多近15%，升越黃金比率量度的主要反彈目標24,200點，技術走勢明顯轉強，走勢上一浪高於一浪。華夏兩倍看好恒指的ＦＬ二華夏恒指(07221) 成交顯著活躍.
清明節假期後，雖然缺少北水支持，港股上升動力稍減。惟只要國際資金風險胃納持續升溫，資金輪流炒，港股短線走勢仍可樂觀。尤其港匯強勢，資金流入本港後，只要股市動力加強，不難吸引泊港資金加入短炒行列，推動恒指上試下一個反彈目標為低位回升50%，即為25,154點水平，恒指現時距離目標仍有一定的上升空間。
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