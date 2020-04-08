【專家點評】管泓姿：港股短線上望25000點

清明節假期後，雖然缺少北水支持，港股上升動力稍減。惟只要國際資金風險胃納持續升溫，資金輪流炒，港股短線走勢仍可樂觀。尤其港匯強勢，資金流入本港後，只要股市動力加強，不難吸引泊港資金加入短炒行列，推動恒指上試下一個反彈目標為低位回升50%，即為25,154點水平，恒指現時距離目標仍有一定的上升空間。

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