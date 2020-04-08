泓都高層減價近120萬元易手

美聯陳凱迪表示，堅尼地城泓都3座高層G室，實用面積530方呎，望山景及側海景，原先叫價約1,298萬港元放售，議價後減價118萬元或逾9%，終以1,180萬元獲承接，呎價約22,264元。

新買家為同區換樓客，而原業主則於2005年2月以約387.6萬元購入，持貨大約15年轉售帳面獲利約792.4萬元，物業升值約204%。

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