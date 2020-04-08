新冠肺炎：任天堂Switch供不應求 暫停日本出貨

外媒報道，新冠肺炎疫情持續，帶動任天堂遊戲機熱賣到缺貨，加上疫情影響供應鏈，任天堂表示已暫停遊戲機Switch國內出貨，恢復出貨時間尚未確定。至於歐美市場庫存充足，Switch將繼續供貨。

任天堂股價周三(8日)收報43,590日圓，升400日圓或0.93%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626