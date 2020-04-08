新冠肺炎：任天堂Switch供不應求 暫停日本出貨
2020年04月08日 14:24
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(Getty Images圖片)
外媒報道，新冠肺炎疫情持續，帶動任天堂遊戲機熱賣到缺貨，加上疫情影響供應鏈，任天堂表示已暫停遊戲機Switch國內出貨，恢復出貨時間尚未確定。至於歐美市場庫存充足，Switch將繼續供貨。
任天堂股價周三(8日)收報43,590日圓，升400日圓或0.93%。
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